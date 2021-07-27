Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах победила представительницу Испании Сару Соррибес Тормо и вышла в четвертьфинал.

Счет по партиям – 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. За это время Павлюченкова ни разу не подала навылет, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с победительницей встречи Белинда Бенчич – Барбора Крейчикова.

Теннисистка из России ранее обыграла Сару Эррани и Анну-Лену Фридзам, Соррибес Тормо победила Эшли Барти и Фиону Ферро.

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