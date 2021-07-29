Чешка Маркета Вондроушова и швейцарка Белинда Бенчич стали финалистками женского теннисного турнира в одиночном разряде.

В первом полуфинале Бенчич расправилась с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной – 7:6(2), 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 46 минут. Белинда 5 раз подала навылет (12 раз соперница), допустила 12 двойных (7), выиграла активными действиями 26 очков (45) и 34 ошиблась в атаке (40).

Свитолина в матче против Вондроушовой взяла всего четыре гейма – 3:6, 1:6. Второй полуфинал оказался в полтора раза короче первого – всего 1 час 5 минут. Украинка оказалась сильнее соперницы только по количеству эйсов (1:0). В остальных компонентах лучше была чешка: 2:3 по двойным ошибкам, 14:11 по виннерсам и 18:29 по анфорсам.

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Финал между Бенчич и Вондроушовой состоится в субботу, 31 июля. Матч Свитолина – Рыбакина за 3-е место – в тот же день.

Бенчич продолжила традицию Швейцарии: с 2008 года эта страна не остается в теннисе без медалей.

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