Елена Веснина, выигравшая на Олимпиаде в Токио серебро в миксте с Асланом Карацевым, рассказала, есть ли разница между выступлением на Играх под флагом и в нейтральном статусе, а также поменялось ли как-то отношение к команде у спортсменов из других стран.

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– Глобально есть разница между выступлением на Играх под флагом и под нейтральным статусом?

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– Конечно, есть. Во-первых, спрашивают спортсмены из других стран: откуда вы, что за страна? Естественно, когда ты говоришь Russian Olympic Committee, все понимают, что это Россия. У нас и форма была, и цвета флага. Да, на олимпийском доме висел флаг ROC с факелом и триколором, но я для себя представляла, что вижу российский флаг.

Я знаю, что я из России. Просто хотела играть за страну, хотела принести медаль в зачет. Да, так сложилась политическая ситуация, нам до сих пор не вернули статус, флаг и гимн забрали. С одной стороны, было обидно, но с другой, когда ты уже не можешь ничего сделать и от тебя ничего не зависит, надо просто делать все возможное, чтобы твоя страна тобой гордилась. Чтобы у детей, которые смотрят Олимпийские игры, появилось невероятное желание заняться спортом, стать героем своей страны, выиграть медаль. Спорт должен объединять людей, Олимпиада должна объединять людей, страны.

Мне кажется, именно эти Игры в Токио очень сильно сплотили нас: атлетов, олимпийцев, нашу страну.

– Вы говорили Russian Olympic Committee. Даже в неформальных разговорах запрещено было называть себя Россией?

– Да, нам было запрещено говорить Россия, но, когда мы говорили Russian Olympic Committee, люди такие: «А, это Россия?» Мы кивали: «Да, конечно, Россия». Спортсмены же не знали об этом.

– Нейтральный статус как-то менял отношение людей из других стран?

– Нет, не менял. Я знаю нескольких теннисистов из Англии, они спрашивали: «Это до сих пор происходит с вами? Сколько уже можно? Мы думали, что уже все закончилось, столько лет прошло». То есть многие даже не знают о том, что мы в нейтральном статусе. Они не понимали, почему так долго ведется эта борьба с Россией, – рассказала Веснина в интервью Eurosport.ru.

Финал микста на Олимпиаде, в котором Елена Веснина и Аслан Карацев выиграли серебро пришелся на 1 августа – день рождения Елены Весниной. Ей исполнилось 35 лет.

Олимпийскими чемпионами в миксте Токио стали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.

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