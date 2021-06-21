В Федерации тенниса России сообщили, что выбрали сочетания игроков для участия в мужском парном и женском парном разрядах на Олимпийских играх-2020 в японском Токио.

«Решено, что в женском олимпийском турнире сыграют пары Вера Звонарева/Елена Веснина и Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова, в мужском турнире выступят пары Андрей Рублев/Карен Хачанов и Даниил Медведев/Аслан Карацев», – сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев (цитата по агентству ТАСС ).

Глава федерации заметил, что с сочетаниями в смешанном парном разряде определится перед стартом олимпийского турнира в Токио. «Предполагаем, что первую пару составят Веснина и Карацев, а по поводу второй склоняемся к сочетанию Рублев/Кудерметова», – заявил Тарпищев.

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Ранее в Федерации тенниса России объявили, что в женских одиночках в составе национальной сборной выступят Кудерметова, Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в мужских – Рублев, Медведев, Хачанов и Карацев.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир стартует 24 июля, финалы намечены на 31 июля и 1 августа.

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