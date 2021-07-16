Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в инстаграме серию новых фотографий с предолимпийского сбора национальной команды в Южно-Сахалинске. На фото отсутствует лидер мужской сборной Даниил Медведев.

#данямысленноснами – выставила тег теннисистка.

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко назвал причину, по которой Медведев готовится к Олимпиаде в Токио отдельно от сборной.

«Сегодня на сборе все члены команды, за исключением Даниила Медведева. Он готовится по индивидуальной программе и приедет в Токио отдельно. Ребята сразу после прилета прошли первое тестирование, показавшее, что к работе и выступлению на Олимпиаде они готовы. У всех прекрасное боевое настроение. В работу включились не только теннисисты, но и тренеры, врачи, массажисты, специалисты по физподготовке. Добавлю, что в Токио мы отправимся в воскресенье, 18 июля. Специальным прямым чартерным авиарейсом. Этого времени в Южно-Сахалинске будет достаточно, чтобы спортсмены полностью прошли акклиматизацию и хорошо подготовились к началу олимпийского турнира», – рассказал он.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Веснина на Олимпиаде выступит в паре с Кудерметовой, а также в одиночном разряде. Она заменит Дарью Касаткину, снявшуюся с соревнований на прошлой неделе.

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