Российский теннисист Даниил Медведев скопировал празднование Криштиану Роналду, радуясь победе над Алексеем Попыриным в тренировочном матче.

После завершения встречи Медведев подбежал к сетке, прыгнул в стиле Криша и закричал Si. «Заработанное право хвастовства. Медведев перешел в режим Криштиану после победы в тренировочном матче против Попырина!» – сообщается в инстаграме Mouratoglou Tennis Academy.

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Медведев готовится к выступлению на Олимпиаде. Теннисист работает в Ницце, в академии Патрика Муратоглу.

На Уимблдоне Медведев проиграл Хуберту Хуркачу в 1/8 финала – 6:2, 6:7(2), 6:3, 3:6, 3:6. Матч разбили на два дня из-за дождя.

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