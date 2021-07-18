Первая ракетка Италии Маттео Берреттини пропустил летние Олимпийские игры в Токио-2020. 25-летний теннисист получил мышечную травму и снялся с турнира в Японии. Восстановление займет около 15 дней. На Олимпиаде Берреттини ранее был посеян под шестым номером.

В результате сборная Италии лишится одного места на Играх. В OASport.it отметили , что еще два дня назад национальная команда могла дозаявить Джанлуку Магера, но теперь к соревнованиям в одиночке допустят только участников из парного разряда.

В Федерации тенниса Италии изначально рассматривали Берреттини и соло, и в дуэте с Фабио Фоньини. Другая пара из этой страны – Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего – проходит в основную сетку Токио-2020 по рейтингу.

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В сезоне-2021 Маттео Берреттини впервые в истории итальянского тенниса дошел до финала Уимблдонского турнира и уступил Новаку Джоковичу.

После снятия Берреттини в Олимпийских играх-2020 примут участие только пять теннисистов из первой десятки рейтинга ATP. Ранее от выступлений в Токио отказались Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Денис Шаповалов. Из топ-10 в Японии сыграют Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Андрей Рублев.

Теннисный турнир Токио-2020 пройдет с 24 июля по 1 августа.

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