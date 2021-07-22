Опубликована сетка мужского теннисного олимпийского турнира.

Даниил Медведев встретится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, Аслану Карацеву достался американец Томми Пол, Андрей Рублев сыграет с японцем Кеи Нисикори, а Карен Хачанов – также с японцем Йосихито Нисиокой.

Токио-2020 Хачанов с трудом поместился в ванной комнате олимпийской деревни 18/07/2021 В 11:36

Первая ракетка мира Новак Джокович начнет поход за желанным золотом матчем против Уго Дельена из Боливии, грек Стефанос Циципас поборется с немцем Филиппом Кольшрайбером.

На прошлой Олимпиаде 2016 года золото выиграл британец Энди Маррей.

Теннисный турнир Токио-2020 пройдет с 24 июля по 1 августа.

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