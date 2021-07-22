Стала известна сетка женского олимпийского турнира.

Анастасия Павлюченкова встретится с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, Елена Веснина начнет турнир с Еленой Остапенко из Латвии, а Екатерина Александрова – с бельгийкой Элизе Мертенс.

Токио-2020 «Даня мысленно с нами». Медведев готовится к ОИ отдельно от сборной 16/07/2021 В 07:43

Матчи девушек из топ-10 посева:

Эшли Барти (Австралия) – Сара Соррибес Тормо (Испания);

Зарина Дияс (Казахстан) – Барбора Крейчикова (Чехия);

Арина Соболенко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша);

Каролина Плишкова (Чехия) – Ализе Корне (Франция);

Элина Свитолина (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия);

Ига Швёнтек (Польша) – Мона Бартель (Германия).

Чжэн Сайсай (Китай) – Наоми Осака (Япония)

В парном разряде российская пара Кудерметова/Веснина сразится с немками Фридзам/Зигемунд.

Теннисный турнир Токио-2020 пройдет с 24 июля по 1 августа.

На Олимпиаде 2016 года золото досталось Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.

Токио-2020 женщины Веснину перезаявили на ОИ. Это произошло после интервью Eurosport 16/07/2021 В 04:31