Стала известна сетка женского олимпийского турнира.
Анастасия Павлюченкова встретится с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, Елена Веснина начнет турнир с Еленой Остапенко из Латвии, а Екатерина Александрова – с бельгийкой Элизе Мертенс.
Токио-2020
«Даня мысленно с нами». Медведев готовится к ОИ отдельно от сборной
Матчи девушек из топ-10 посева:
Эшли Барти (Австралия) – Сара Соррибес Тормо (Испания);
Зарина Дияс (Казахстан) – Барбора Крейчикова (Чехия);
Арина Соболенко (Беларусь) – Магда Линетт (Польша);
Каролина Плишкова (Чехия) – Ализе Корне (Франция);
Элина Свитолина (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия);
Ига Швёнтек (Польша) – Мона Бартель (Германия).
Чжэн Сайсай (Китай) – Наоми Осака (Япония)
В парном разряде российская пара Кудерметова/Веснина сразится с немками Фридзам/Зигемунд.
- Теннисный турнир Токио-2020 пройдет с 24 июля по 1 августа.
- На Олимпиаде 2016 года золото досталось Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.
Опубликована сетка олимпийского мужского теннисного турнира. Матчи: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори, Карацев – Пол
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