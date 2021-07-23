Новак Джокович со всех ног рвется к статусу легенды тенниса и званию лучшего спортсмена 2021 года. В этом сезоне он уже выиграл три крупнейших турнира (Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон) и теперь нацелился на золото Олимпиады – медаль, которой так не хватает в его коллекции. Прежнее лучшее достижение серба на Играх – бронза Пекина 13 лет назад.

В 2008-м Новак приехал в Китай третьей ракеткой мира, в рейтинге его опережали лишь Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. В такой ситуации вполне естественно, что 21-летний обладатель одного на тот момент титула «Шлема» (победил в Австралии-2008) для завоевания золота должен был поочередно сразиться с испанцем (попал в половину Рафы) и швейцарцем. Для набирающегося опыта юноши из Сербии задача оказалась непосильной: Джокович до полуфинала обыграл Джинепри, Шуттлера, Южного и Монфиса, но в 1/2 не справился с Надалем, который в итоге взял золото в противостоянии с Фернандо Гонсалесом.

Фернандо Гонсалес, Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Getty Images

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Через четыре года Джокович прикатил в Лондон окрепшим и готовым надрать всем зад, но выступил еще хуже, оставшись без медали. Турнир проходил на траве Всеанглийского клуба, а сетка была нашпигована ноунеймами: к примеру, уайлд-кард в основу получили румын Адриан Унгур и индиец Сомдев Девварман, а еще там играли Малек Джазири, Алехандро Фалья, Лукаш Кубот и многие другие ребята, о ком большинство даже не слышало. Тем не менее, от участия почти не отказывались топы – соревнования пропустил лишь Надаль (травма колена) и пара человек из конца топ-20 рейтинга.

Новак был посеян под вторым номером после Федерера и уверенно долелел до полуфинала, отдав одну партию (Ллейтону Хьюитту), но дальше столкнулся с непреодолимым желанием Энди Маррея взять золото на родной земле. А в матче за третье место проиграл Дель Потро.

Аргентинец вообще стал символом неудач Новака на главных соревнованиях четырехлетия. После втречи в матче за бронзу, на следующей Олимпиаде – в Рио – жребий свел Хуан Мартина и Джоковича уже в первом круге. И снова Башня из Тандила оказался сильнее, опять в двух сетах. Неудивительно, что именно аргентинец влегкую затроллил лучшего теннисиста мира перед стартом Игр в Токио. «На этот раз у тебя есть шанс, амиго», – пошутил под постом Новака в инстаграме Дель Потро, который с 2019-го восстанавливается после нескольких операций на колене.

На этих Играх у сербского чемпиона действительно шикарные шансы на титул, но сложились они далеко не из-за отсутствия главного обидчика. И дело даже не в отличной форме Новака, который за год потерпел всего три поражения. Состав участников мужского одиночного турнира за месяц стремительно приблизился в лучшем случае к уровню «Мастерса», а в целом больше похож на уверенный пятисотник гду-нибудь в Барселоне или Дубае.

Из топ-20 на Олимпиаду заявились всего девять игроков, из топ-10 – пять. Причин тому несколько, и все они могут с годами обесценить олимпийское золото. Первая и самая важная: отсутствие на Играх рейтинговых очков и призовых. Доминик Тим, Денис Шаповалов, Роберто Баутиста и некоторые другие смекнули – если шансов побороться за медали немного, смысла ехать в Токио нет. Легче и полезнее остаться в Европе и добыть необходимые баллы в рейтинговую копилку.

Вторая причина: плотное соседство главных турниров и Олимпиады. Не многие выдерживают марафон «Ролан Гаррос» – Уимблдон – Олимпиада, которые втиснуты в два месяца. Из-за проблем со здоровьем в Токио не выступят Федерер, Надаль, Берреттини. А кого-то, вроде Гоффена, скосил коронавирус. В результате сетка Олимпиады получилась сильно проряженной, и даже в такой ситуации некоторым повезло со жребием. Например, Джокович в первом круге сыграет со 139-й ракеткой мира Дельеном, а Медведев с 40-й – Сашей Бубликом.

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Из-за всех коллапсов российский теннисист остался главным соперником Новака на пути к золоту. Даниил – последний из участников Олимпиады, кто обыгрывал Новака на крупном ивенте (отлупил серба в группе на Итоговом турнире). Именно Медведев считается первым после Джокера специалистом на харде. Даже сам Новак внес Даниила в список самых опасных соперников.

Их встреча в финале стала бы украшением турнира, но даже в этом случае преимущество будет на стороне серба. «Я всегда стараюсь показывать свой максимум, но, естественно, за страну хочется показать еще больше. Но я не могу выпрыгнуть за рамки своих возможностей – и есть ощущение, что другие могут», – слова Медведева перед турниром не добавляют оптимизма. В то время как Новак, напротив, был максимально позитивен и настроен на успех: «После потрясающих результатов этого сезона я уверен, что могу выиграть золотую медаль. Олимпиада и US Open – мои главные цели на остаток года. Выиграть их будет тяжело, но я уверен в себе и мотивирован на то, чтобы как можно лучше выступить за Сербию».

Отсутствие болельщиков, которые так здорово заряжают Медведева в тяжелых матчах на крупных турнирах – еще один очевидный минус. Но если Даниил поборет сложившийся негатив, то может стать спасителем мира: все уже видят Джоковича с золотой медалью на груди, но русский теннисист способен развеять это ощущение.

Токио-2020 мужчины Джокович выступит на Олимпиаде в Токио – официально 16/07/2021 В 08:37