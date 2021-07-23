Первая ракетка мира серб Новак Джокович озвучил свои мысли по поводу того, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль пропускают Олимпиаду.

«За последние 15 лет я провел не очень много турниров без Роджера и Рафы. Поэтому мне это кажется немного странным – я привык видеть хотя бы одного из них. Но на Олимпиаду все равно приехали лучшие игроки мира: Медведев, Циципас, Зверев, Рублев. Это парни из топ-7, главные претенденты на медали» – сказал Новак по информации Тennishead

Джокович начнет турнир в Токио матчем против Уго Деллена 24 июля.

На Олимпиаде в Рио 2016 года присутствовали Надаль и Джокович, а Федерер не смог принять участие.

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