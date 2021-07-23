В Токио состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Главным героем стала японская теннисистка Наоми Осака, которая и зажгла олимпийский огонь.
Мать Осаки – японка, а отец – американец с Гаити. Оргкомитет выбрал Осаку как спортсменку, которая могла бы воплотить философию гендерного равенства. Ранее медиа предполагали, что именно второй ракетке мира доверят миссию по зажжению огня.
  • Во время церемонии открытия российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счету среди всех сборных.
  • Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
  • Осака посеяна на теннисном турнире под вторым номером. Она экс-первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров «Большого шлема».
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