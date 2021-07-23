В Токио состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Главным героем стала японская теннисистка Наоми Осака, которая и зажгла олимпийский огонь.

Мать Осаки – японка, а отец – американец с Гаити. Оргкомитет выбрал Осаку как спортсменку, которая могла бы воплотить философию гендерного равенства. Ранее медиа предполагали, что именно второй ракетке мира доверят миссию по зажжению огня.

Во время церемонии открытия российские олимпийцы вышли на арену 77-ми по счету среди всех сборных.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Осака посеяна на теннисном турнире под вторым номером. Она экс-первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров «Большого шлема».

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