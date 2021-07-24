Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно начала выступление на Олимпийских играх в Токио. В первом круге турнира она уверенно обыграла итальянку Сару Эррани.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:1. Единственный гейм, который отдала Павлюченкова, Эррани взяла на ее подаче. Во втором сете у Анастасии начались проблемы со здоровьем – она вызвала на корт физиотерапевта, но довела матч до победы.

Павлюченкова дважды подала навылет и допустила одну двойную ошибку, у ее соперницы – ноль эйсов и ноль ошибок на подаче. Российская теннисистка реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, итальянка – 1 из 3.

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Также в женском олимпийском турнире выступают Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина.

В парном разряде от России заявлены Веснина и Кудерметова.

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