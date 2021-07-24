Вторая ракетка России Даниил Медведев преодолел первый круг олимпийского теннисного турнира в Токио, переиграв Александра Бублика из Казахстана.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6(8). Медведев сделал брейк в первом же гейме, не отдал свою подачу в дальнейшем и подал на сет. Во второй партии с брейком повел Бублик, но Даниил отыграл подачу и довел дело до тай-брейка, который получился крайне напряженным.

Также от России в личном турнире заявлены Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Денис Истомин – Сумит Нагал.

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Токио-2020 Медведев сыграет с Бубликом в 1-м круге ОИ, Рублев – с Нисикори 22/07/2021 В 05:06