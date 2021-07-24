Еще один российский теннисист пробился во второй круг олимпийского турнира – Аслан Карацев обыграл американца Томми Пола.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Карацев подал всего один эйс, у его соперника – ни одного. Статистика двойных ошибок – две у Аслана против одной у американца. Российский теннисист реализовал три брейк-пойнта из четырех, у Пола была только одна возможность, которой он не воспользовался.

Ранее во второй круг вышел Даниил Медведев, обыграв в двух сетах Александра Бублика. Также в одиночном разряде заявлены Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Во втором круге Карацев сыграет с французом Жереми Шарди, который выбил Аслана с Уимблдона.

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