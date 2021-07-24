Андрей Рублев и Карен Хачанов вылетели в первом круге олимпийского турнира в парном разряде – российский дуэт проиграл Радживу Раме и Фрэнсису Тиафо из США.

Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился со счетом 7:6(3), 7:6(5), 10:12. Рублев и Хачанов допустили 4 двойные ошибки против пяти у соперников и 9 раз подавали навылет. При этом российский дуэт допустил 42 невынужденных ошибки – на 9 больше, чем Рам и Тиафо.

Если бы россияне вышли во второй раунд, то встретились бы с победителями матча Джон Пирс/Макс Пёрселл (Австралия) – Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США).

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