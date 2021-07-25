Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Элис Мертенс из Бельгии в первом круге олимпийского турнира.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу 26-летней Александровой, которая занимает 34-е место в рейтинге WTA. Обе теннисистки выполнили по семь эйсов и сыпали двойными ошибками: 10 у Александровой против 8 у Мертенс. Екатерина реализовала 4 брейк-пойнта из 19, Элис – три из трех.

Анастасия Павлюченкова уже прошла во второй круг, Елена Веснина и Вероника Кудерметова пока не завершили стартовые матчи.

Александрова не заявлена ни в пару, ни в микст – но, по инсайдам «Матч ТВ», Федерация тенниса России может дозаявить еще один дуэт на микст.

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