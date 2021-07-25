Российская теннисистка Елена Веснина обыграла Алену Остапенко из Латвии в первом круге олимпийского турнира.

Матч продолжался 2 часа 20 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7(2), 6:4 в пользу 34-летней спортсменки, которая занимает 55-е место в рейтинге WTA. Веснина в два раза чаще соперницы подавала навылет – 16 раз против восьми, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

Во втором раунде Веснина сыграет с победительницей матча Камила Джорджи – Дженнифер Брэйди.

Ранее во второй круг прошли Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

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