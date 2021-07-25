Российская теннисистка Вероника Кудерметова покинула олимпийский турнир в одиночном разряде, уступив в первом круге испанке Гарбинье Мугурусе.

Матч завершился со счетом 7:5, 7:5 в пользу 27-летней Мугурусы, которая занимает девятое место в рейтинге WTA. Кудерметова 15 раз подала нвылет, ее соперница – 11. Вероника трижды ошиблась на подаче, Гарбинье – два раза. Российская теннисистка реализовала 3 брейк-пойнта из 8, испанская – 5 из 9.

Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова прошли во второй круг, Елена Веснина бьется с Аленой Остапенко.

Кудерметова также заявлена в пару с Весниной – теннисистки успешно преодолели барьер первого круга.

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