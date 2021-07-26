Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг личного турнира на Олимпийских играх в Токио, переиграв представительницу Германии Анна-Лену Фридсам.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Анастасия выполнила три эйса, ее сопернице ни разу не удалось подать навылет. Дважды ошиблась на подаче – против одной промашки у Фридсам. Настя реализовала 6 брейк-пойнтов из 8, Анна Лена – 1 из 3.

По ходу матча Павлюченкова получила предупреждение за затяжку времени и столкнулась с небольшими трудностями, подавая на матч – Фридсам имела брейк-пойнт.

Токио-2020 Павлюченкова отдала 1 гейм Эррани, но не избежала проблем 24/07/2021 В 03:22

За два матча (против Фридсам и Сары Эррани) Павлюченкова проиграла только три гейма.

Елена Веснина и Екатерина Александрова еще не завершили матчи второго круга, Вероника Кудерметова выбыла в первом.

В мужском турнире Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев вышли во второй круг, Андрей Рублев вылетел в первом от Кэи Нисикори.

Токио-2020 Веснина – Остапенко, Кудерметова – Мугуруса. Женская сетка ОИ 22/07/2021 В 05:43