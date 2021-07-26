Российская теннисистка Елена Веснина покинула личный олимпийский турнир на Играх в Токио, уступив итальянке Камиле Джорджи в двух сетах.
Матч завершился 6:3, 6:1 в пользу 29-летней Джорджи, занимающей 58-е место в рейтинге WTA. Теннисистка из Италии пять раз подала навылет против двух эйсов у Елены и больше ошибалась на подаче – семь и два даблфолта соответственно. Джорджи реализовала 5 брейк-пойнтов из 11, Веснина – 1 из 6.
- Ранее в третий круг прошла Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова еще не выходила на корт. Вероника Кудерметова выбыла в первом круге.
- Веснина и Кудерметова продолжают борьбу в парном разряде – 26 июля третьим запуском они сыграют против Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов.
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