Российская теннисистка Елена Веснина покинула личный олимпийский турнир на Играх в Токио, уступив итальянке Камиле Джорджи в двух сетах.

Матч завершился 6:3, 6:1 в пользу 29-летней Джорджи, занимающей 58-е место в рейтинге WTA. Теннисистка из Италии пять раз подала навылет против двух эйсов у Елены и больше ошибалась на подаче – семь и два даблфолта соответственно. Джорджи реализовала 5 брейк-пойнтов из 11, Веснина – 1 из 6.

Ранее в третий круг прошла Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова еще не выходила на корт. Вероника Кудерметова выбыла в первом круге.

Веснина и Кудерметова продолжают борьбу в парном разряде – 26 июля третьим запуском они сыграют против Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов.

Токио-2020 Веснина одолела Остапенко и шагнула во 2-й раунд 21 ЧАС НАЗАД

Токио-2020 Веснина – Остапенко, Кудерметова – Мугуруса. Женская сетка ОИ 22/07/2021 В 05:43