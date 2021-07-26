Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах проиграла представительнице Аргентины Наде Подороске и покинула Олимпиаду во втором круге.
Счет по партиям – 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Александрова ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.
  • В третьем круге Подороска сыграет с победительницей встречи Ига Швёнтек – Паула Бадоса.
  • Александрова ранее обыграла Элизе Мертенс, Подороска победила Юлию Путинцеву.
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