Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах проиграла представительнице Аргентины Наде Подороске и покинула Олимпиаду во втором круге.

Счет по партиям – 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Александрова ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.

В третьем круге Подороска сыграет с победительницей встречи Ига Швёнтек – Паула Бадоса.

Александрова ранее обыграла Элизе Мертенс, Подороска победила Юлию Путинцеву.

Токио-2020 Александрова вышла во 2-й круг. Понадобилось 3 сета ВЧЕРА В 05:07

Токио-2020 Веснина – Остапенко, Кудерметова – Мугуруса. Женская сетка ОИ 22/07/2021 В 05:43