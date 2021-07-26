Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах проиграла представительнице Аргентины Наде Подороске и покинула Олимпиаду во втором круге.
Счет по партиям – 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Александрова ни разу не подала навылет, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.
- В третьем круге Подороска сыграет с победительницей встречи Ига Швёнтек – Паула Бадоса.
- Александрова ранее обыграла Элизе Мертенс, Подороска победила Юлию Путинцеву.
Токио-2020
Александрова вышла во 2-й круг. Понадобилось 3 сета
Токио-2020
Веснина – Остапенко, Кудерметова – Мугуруса. Женская сетка ОИ
Уимблдон
Александрова: «Подготовиться к траве довольно сложно»