Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл представителя Индии Сумита Нагала и вышел в третий круг Олимпиады в Токио.
Счет по партиям – 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Медведев сделал 4 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта при 7 возможностях.
- В третьем круге Медведев сыграет с Фабио Фоньини.
- Ранее он обыграл казахстанца Александра Бублина, а Нагал победил Дениса Истомина из Узбекистана.
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