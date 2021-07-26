Во втором круге олимпийского турнира по теннису в Токио украинка Элина Свитолина в трех сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович. Счет по сетам – 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 23 минуты.
Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко уступила хорватке Донне Векич – 4:6, 6:3, 6:7 (3). Матч длился 2 часа и 38 минут.
- В третьем круге Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции, а Векич встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
- Ранее муж Свитолиной Гаэль Монфис покинул олимпийский турнир, проиграв белорусу Илье Ивашке – 4:6, 6:4, 5:7.
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