В Токио состоялась жеребьевка теннисного турнира Олимпиады в миксте. От России заявлены две пары – Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

В первом круге микста Веснина и Карацев сыграют с посеянными под первым номером французами Кристиной Младенович и Николя Маю. Четвертые сеяные Павлюченкова и Рублев встретятся с хорватами Дарьей Юрак и Иваном Додигом.

Матчи смешанных пар в Токио начнутся в среду.

Токио-2020 Свитолина рассталась с Монфисом в Токио 20 ЧАСОВ НАЗАД

Павлюченкова также продолжает выступления в одиночном разряде, где во вторник в третьем круге встречается с Сарой Соррибес Тормо из Испании, Рублев из одиночного и парного турнира выбыл.

Веснина в дуэте с Вероникой Кудерметовой вышла в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде

Карацев продолжает выступать в одиночке, во вторник он играет матч второго круга с французом Жереми Шарди.

Токио-2020 Медведев вышел в 3-й круг Олимпиады и сыграет с Фоньини ДЕНЬ НАЗАД