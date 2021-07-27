В Токио состоялась жеребьевка теннисного турнира Олимпиады в миксте. От России заявлены две пары – Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.
В первом круге микста Веснина и Карацев сыграют с посеянными под первым номером французами Кристиной Младенович и Николя Маю. Четвертые сеяные Павлюченкова и Рублев встретятся с хорватами Дарьей Юрак и Иваном Додигом.
Матчи смешанных пар в Токио начнутся в среду.
Токио-2020
Свитолина рассталась с Монфисом в Токио
- Павлюченкова также продолжает выступления в одиночном разряде, где во вторник в третьем круге встречается с Сарой Соррибес Тормо из Испании, Рублев из одиночного и парного турнира выбыл.
- Веснина в дуэте с Вероникой Кудерметовой вышла в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде
- Карацев продолжает выступать в одиночке, во вторник он играет матч второго круга с французом Жереми Шарди.
Токио-2020
Медведев вышел в 3-й круг Олимпиады и сыграет с Фоньини
Токио-2020
Александрова вылетела во 2-м круге Олимпиады