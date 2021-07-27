Японская теннисистка Наоми Осака в двух сетах проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой и покинула Олимпиаду в третьем круге.
Счет по партиям – 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Осака 1 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.
- В четвертьфинале круге Вондроушова сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса – Надя Подороска.
- Осака ранее обыграла Чжэ Сайсай и Викторию Голубиц, Вондрусова победила Кики Бертенс и Михаэлу Бузарнеску.
Токио-2020
Осака зажгла олимпийский огонь и открыла Игры в Токио
Теннис
Осака станет героиней сериала от Netflix, Леброн – продюсер
Теннис
Осака будет общаться с журналистами на Олимпиаде