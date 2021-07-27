Японская теннисистка Наоми Осака в двух сетах проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой и покинула Олимпиаду в третьем круге.

Счет по партиям – 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время Осака 1 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт.

В четвертьфинале круге Вондроушова сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса – Надя Подороска.

Осака ранее обыграла Чжэ Сайсай и Викторию Голубиц, Вондрусова победила Кики Бертенс и Михаэлу Бузарнеску.

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