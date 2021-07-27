Российская теннисистка Анастастасия Павлюченкова установила уникальный рекорд Олимпийских игр.
В третьем круге олимпийского турнира в Токио 18-й номер мирового рейтинга прошла Сару Соррибес-Тормо – 6:1, 6:3. Попутно Павлюченкова переписала историческое достижение Игр, сообщает Международная федерация тенниса. Настя установила рекорд Олимпиад по наименьшему количеству проигранных геймов на пути в четвертьфинал – за 3 матча у россиянки их набралось всего 7.
Это лучший результат со времен возвращения тенниса в олимпийскую программу в 1988 году.
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Павлюченкова ворвалась в четвертьфинал Олимпиады
- Ранее теннисистка из России обыграла Сару Эррани и Анну-Лену Фридзам.
- В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
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