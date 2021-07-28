Новак Джокович приехал в Токио с конкретной целью – наконец взять золото в одиночном разряде и собрать полный комплект побед на всех уровнях. При этом еще до начала олимпийского турнира промелькнула неподтвержденная информация, что серб может выступить не только в личной дисциплине, но и в смешанной. Это было похоже на нелепый вброс – Новак 8 лет не играл микст и едва ли собирался разрываться на два вида программы. Но в итоге действительно выступит в турнире в паре с Ниной Стоянович.

Рассказываем, что за девушка составит компанию Новаку и какие у них шансы на медаль.

Какие у Джоковича успехи в миксте?

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В предыдущие годы Новак не слишком жаловал этот теннисный разряд. За 18 лет профессиональной карьеры Новак провел в смешанке всего 12 матчей и лишь два из них – официальные. Впервые Джокер вышел на корт в паре с девушкой на Australian Open в 2006 году. Открыть новый вид программы Новаку помогла подруга и одна из лучших теннисисток тех лет Ана Иванович (сербы получили уайлд-кард).

Ана Иванович и Новак Джокович Фото: Getty Images

«Мы тренировались и провели вместе много турниров. Росли, играя в теннис в Сербии, – комментировал будущий чемпион отношения с Иванович. – Наши семьи – очень хорошие друзья, поэтому мы знаем друг друга с 5-6 лет». Первыми, кому выпала честь проверить на прочность парочку друзей детства, стали Мария Кириленко и Игорь Андреев. Для российской пары это также оказался первый совместный матч, поэтому шансы были примерно равны – неудивительно, что встреча получилась упорной и завершилась на супер тай-брейке. Победой сербов 10:4.

Несмотря на удачный первый опыт, продлить серию Новак и Ана не смогли: во втором круге попали на русско-канадский дуэт Елена Лиховцева/Дэниел Нестор и на этот раз не зарешали на супертае. Тот турнир оказался первым и единственным официальным в карьере Джоковича, где он выступил в миксте – то есть серб не играл этот вид на полную мощь 15 лет. После АО-2006 он трижды заявлялся и развлекался с мальчишками и девчонками на выставочном Кубке Хопмана: в 2008-м в паре с Еленой Янкович, а в 2011-м и 2013-м – с Иванович. За этот период Новак и партнерши выиграли семь матчей и потерпели четыре поражения.

Кто такая Нина Стоянович?

К счастью для Новака, ему досталась достаточно опытная, хотя и не самая известная напарница. В Сербии сейчас серьезный упадок женского тенниса, и первая ракетка страны Стоянович занимает лишь 92-е место в мировом рейтинге. Она стала единственной сербской участницей в одиночной сетке Олимпиады и вылетела во втором круге от гречанки Марии Саккари, но упор наверняка делает на микст.

Нина Стоянович Фото: Getty Images

Нине было всего 11 лет, когда Джокович уже громыхал в мировом теннисе и завоевал свой первый титул ТБШ. Сейчас ей 24, и наибольших успехов она добилась в парном разряде. На ее счету два титула уровня WTA в паре, последний из которых она завоевала не так давно: в мае в дуэте с Александрой Крунич стала сильнейшей в родном Белграде. При этом девушки в целом выглядят неплохо по сезону: играли в полуфинале Australian Open и 1/4 Уимблдона. И оба раза уступили топ-парам (Крейчикова/Синякова и Мертенс/Сэ соотвественно). Так что опыт и умение игры в команде у Стоянович точно есть.

Зачем Джоковичу микст?

Участие Новака в миксте очень гармонично укладывается в цепочку экспериментов, которые он проводит в 2021 году. Например, перед «Ролан Гаррос» он поехал набирать форму не на крупный турнир, а на слабенький, пусть и важный сердцу ивент в Белграде. А перед Уимблдоном отказался от практики на траве в одиночке и предпочел сыграть пару на Мальорке, хотя на самом «Шлеме» в этом разряде не выступил.

Микст на Олимпиаде – с одной стороны новое странное решение Джоковича, но на самом деле у него есть определенный смысл. «Для меня большая честь играть за свой народ и свою страну на Олимпиаде», – писал перед вылетом в Токио Новак. За неделю на Играх он также неоднократно признавался в любви к Сербии и ярко праздновал успехи соотечественников.

Джокович очень сильно ассоциирует себя с родиной, поэтому в первую очередь борется на Олимпиаде за золото не для себя, а для страны. Победа в одиночке – безусловная цель номер один, но высшая медаль в миксте станет не менее ценной, так как принесет радость сербам и поможет сборной продвинуться в неофициальном командном зачете Игр.

Какие у сербов шансы на золото?

Небольшие. Изначально на участие в миксте претендовали не так много стран, но к старту разряда число заявок увеличилось в полтора раза. В итоге на 16 мест в сетке нацелились 25 дуэтов, среди которых есть по-настоящему топовые. Первый посев получили французы Младенович и Маю, третий – сыгранная американская пара Маттек-Санс/Рам. Выступят в турнире финалисты «Ролан Гаррос» Веснина и Карацев, а еще неплохо взаимодействующие поляки Швёнтек/Кубот. Это не учитывая другие достаточно яркие и равные дуэты: Барти/Пирс, Саккари/Циципас, Зигемунд/Кравиц.

Большинство перечисленных игроков уже освободились в других разрядах и будут сосредоточены на миксте. В отличие от Новака, который как раз играет решающие стадии одиночки: 28 июля он сначала выйдет на корт против Давидович-Фокина, а меньше чем через полтора часа сыграет со Стоянович против бразильцев Стефани и Мело.

Еще один минус сербской пары – большая зависимость от Джоковича. Если в других коллективах есть взаимозаменяемость и широкий опыт игры в смешанке, то у сербов слишком многое будет зависеть от Новака. Только очень большая удача и окрыленность любовью к родине помогут ему увезти из Токио сразу два золота.

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