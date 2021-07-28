Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой полуфиналисткой Олимпийских игр в женском одиночном разряде, переиграв Камилу Джорджи из Италии.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу 26-летней украинки, которая занимает пятое место в рейтинге WTA. Свитолина 6 раз подала навылет, ее сопернице удался только один эйс. Элина трижды ошиблась на подаче, Камила – четырежды. Украинка реализовала 4 брейк-пойнта из 11, Камила – 2 из 2.

В полуфинале Свитолина сыграет либо с Паулой Бадосой (Испания), либо с Маркетой Вондроушовой (Чехия).

Также за выход в топ-4 поборется российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

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