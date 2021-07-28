Русские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

В четвертьфинальном матче женского парного разряда Кудерметова и Веснина победили украинский дуэт Людмила Киченок/Надежда Киченок со счетом 6:2, 6:1. Встреча продлилась всего 59 минут.

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Теннисистки из России были лучше соперниц на подаче. Они сделали два эйса (против одного у украинок) и допустили всего одну двойную ошибку (две у сестер Киченок). Елена и Вероника показали лучшую точность ввода мяча в игру – 72% попадания первой подачи, в то время как Людмила и Надежда продемонстрировали только 50% точности.

По невынужденным ошибкам русские спортсменки также были лучше (4:5) и выполнили два виннерса (ни одного у украинок).

Соперницами в полуфинале Олимпиады Кудерметовой и Весниной станет дуэт, который выиграет в матче Крейчикова/Синякова (Чехия) – Барти/Сандерс (Австралия).

В сезоне-2021 Вероника и Елена выходили в финал Уимблдона, где уступили Элиз Мертенс и Сье Сувэй.

Веснина – действующая олимпийская чемпионка в парном разряде, в Рио-де-Жанейро-2016 она победила в дуэте с Екатериной Макаровой.

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