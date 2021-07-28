Первая ракетка России Даниил Медведев прошел в четвертьфинале летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
В третьем круге мужского одиночного разряда русский теннисист обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
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Теннисист из России выполнил больше эйсов (девять против двух у Фабио), но допустил больше двойных ошибок (три против двух у соперника). Даниил уступил итальянцу по активно взятым розыгрышам – 8:11. Но при этом второй сеяный реже сорил мячами – 40:44 по допущенным невынужденным ошибкам.
После второго сета Даниил попросил 10-минутный перерыв из-за высокой температуры воздуха и получал медицинскую помощь из-за проблем с прессом.
- Медведев одержал четвертую подряд победу над Фоньини в личных матчах. Статистика встреч двух теннисистов – 4:1 в пользу русского спортсмена.
- В 1/4 финала Олимпиады Даниил сыграет с шестым сеяным Пабло Карреньо Бустой из Испании.
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