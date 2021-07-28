Даниил Медведев – в четвертьфинале Олимпиады. Казалось бы, ничего необычного – цепкий и эксцентричный итальянец Фабио Фоньини если и мог создать проблемы, то локальные, с которыми первая ракетка России и номер два мирового топа справится без особых энергозатрат. Все так и было – но только в первом гейме, который Даниил зарешал со счетом 6:2, сходу сделав брейк. А потом начался ад – и, пожалуй, в прямом смысле.

Проблемы со здоровьем появились у Медведева еще в концовке первого сета. Он трогал мышцы пресса и вызвал физиотерапевта, но и это пока не казалось максимально страшным – русский номер один не сказать чтобы редко обращается к медикам по ходу матчей. Получив помощь, Даниил продолжил матч – и во втором сете его накрыла японская жара. На кортах Токио – больше 30 градусов, и теперь тяжелые нечеловеческие условия навалились на Медведева.

Находясь за задней линией, теннисист сгибался от напряжения, и это чем-то напомнило ситуацию на «Мастерсе» в Майами – тогда Медведев героически выиграл матч с судорогами, передвигаясь практически на прямых ногах. Судья спросил, все ли в порядке, а Даня подошел к вышке и ответил: «Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?»

Токио-2020 Медведев победил Фоньини в тяжелом матче и вышел в 1/4 финала 2 ЧАСА НАЗАД

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Второй сет Медведев проиграл, упустив свою подачу в тяжелом гейме с пятью «ровно». Потом имел тройной брейк-пойнт, когда Фоньини подавал на партию, но итальянец все отыграл мощнейшей первой подачей.

Перед решающей партией Даниил взял десятимиинутный перерыв – это разрешено правилами из-за аномальной жары. И, видимо, сумел привести себя в относительный порядок, которого хватило для итогового счета 6:2, 3:6, 6:2. Происходящее на корте больше напоминало не академичный теннис, а игру на выживание – Фоньини тоже вел себя согласно темпераменту, регулярно апеллируя к судье. Медведев выстоял, хотя у него наверняка проскакивали мысли сняться и поехать готовиться к американской серии, где нужно защищать очень много очков. Но Олимпийские игры – все-таки особенный турнир.

«Здесь будут и судороги, и тепловые удары, и врачи на корте», – говорил Даня на одной из предыдущих пресс-конференций – и, к сожалению, уже прочувствовал это на себе. Примерно в то же время с четвертьфинала против Маркеты Вондроушовой снялась Паула Бадоса, выиграв первый сет со счетом 6:3. Ее увезли с корта на коляске.

Дальше – испанец Пабло Карреньо Буста, которого в 2021-м Медведев уже обыгрывал. Правда, на траве.

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