Русская теннисистка Анастасия Павлюченкова вылетела с соревнований летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
В четвертьфинале женского одиночного разряда Павлюченкова проиграла девятой сеяной швейцарке Белинде Бенчич со счетом 0:6, 6:3, 3:6. Матч продлился 2 часа 14 минут.
- После вылета Павлюченковой в сетке женского одиночного разряда Токио-2020 не осталось русских теннисисток. Ранее в 1/2 финала Олимпиады вышли украинка Элина Свитолина и чешка Маркета Вондроушова.
- Анастасия еще сыграет в Японии в смешанном парном разряде в дуэте с Андреем Рублевым. Из спортсменов сборной России в теннисном турнире Игр-2020 принимают участие Даниил Медведев и Карен Хачанов (мужчины), Вероника Кудерметова/Елена Веснина (женские пары), а также Веснина/Аслан Карацев (микст).
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