Карен Хачанов победил Диего Щварцмана в 1/8 финала теннисного турнира на Олимпиаде в Токио и вышел в следующий круг.
Счет поединка – 6:2, 2:6, 6:1. Хачанов 13 раз подал навылет против одного эйса у Шварцмана и трижды ошибся на подаче. Диего был чуть успешнее в этом показателе – всего две двойные ошибки. Карен реализовал 50% брейк-пойнтов: 5 из 10. Шварцман имел больше возможностей, но не был эффективным – 2 из 12.
- В 1/4 финала Олимпиады Карен сыграет либо со Стефаносом Циципасом, либо с Уго Умбером.
- Ранее в четвертьфинал вышел Даниил Медведев. Аслан Карацев и Андрей Рублев уже завершили борьбу в одиночном разряде.
- Олимпиада в Токио проходит с 23 июня по 8 августа.
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