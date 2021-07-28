Один из иностранных журналистов попытался спровоцировать Даниила Медведева в микст-зоне после матча третьего круга в Токио. Задавая вопрос Медведеву, он назвал всех российских спортсменов читерами.

«Впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – обратился Даниил к представителям Международной теннисной федерации, даже не дослушав его.

Российские журналисты после этого дружно зааплодировали, выкрикивая «Браво!», – об этом сообщается в телеграме «Р-Спорт»

Токио-2020 «Могу и умереть». Как Медведев вытащил героический матч ЧАС НАЗАД

Даниил Медведев победил Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал Олимпийских игр-2020.

В 1/4 финала Олимпиады Даниил сыграет с шестым сеяным Пабло Карреньо Бустой из Испании.

Токио-2020 Медведев победил Фоньини в тяжелом матче и вышел в 1/4 финала 2 ЧАСА НАЗАД