Один из иностранных журналистов попытался спровоцировать Даниила Медведева в микст-зоне после матча третьего круга в Токио. Задавая вопрос Медведеву, он назвал всех российских спортсменов читерами.
«Впервые в жизни не отвечу на вопрос журналиста и требую, чтобы этого человека я здесь больше не видел», – обратился Даниил к представителям Международной теннисной федерации, даже не дослушав его.
Российские журналисты после этого дружно зааплодировали, выкрикивая «Браво!», – об этом сообщается в телеграме «Р-Спорт».
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«Могу и умереть». Как Медведев вытащил героический матч
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- В 1/4 финала Олимпиады Даниил сыграет с шестым сеяным Пабло Карреньо Бустой из Испании.
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Токио-2020
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