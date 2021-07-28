Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев победили в стартовом матче олимпийского турнира в Токио первых сеяных – французов Кристину Младенович и Николя Маю.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Веснина и Карацев отметились одним эйсом, соперники – двумя. Обе пары допустили по две двойные ошибки. Елена и Аслан продемонстрировали шикарную реализацию брейк-пойнтов – 2 из 3. У французов были четыре возможности взять чужую подачу, но они не воспользовались ни одной.

Аслан с Еленой в 2021 году стали финалистами «Ролан Гаррос».

Маю вылетел в первом круге и в мужском парном турнире, где выступал с Пьер-Южем Эрбером.

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