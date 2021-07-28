Французский теннисист Уго Умбер в третьем круге Олимпиады прошел четвертую ракетку мира Стефаноса Циципаса в трех сетах – 2:6, 7:6, 6:2.
Циципас в последнем розыгрыше тай-брейка повредил правую ногу. Он упал и несколько минут не мог встать с корта. Потребовалось вмешательство врача: он осмотрел верхнюю часть голени и заднюю поверхность колена теннисиста.
Грек 10 раз подал навылет, француз – 8. Циципас допустил две двойные ошибки против 5 у Умбера. По реализованным брейк-пойнтам: у Циципаса – 5 из 7, у Умбера – 6 из 8.
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- Умбер в пятый раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Это четвертая победа такого уровня подряд. По ходу серии он дважды победил Циципаса, Андрея Рублева и Александра Зверева.
- В четвертьфинале Умбер встретится с Кареном Хачановым.
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