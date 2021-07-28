Французский теннисист Уго Умбер в третьем круге Олимпиады прошел четвертую ракетку мира Стефаноса Циципаса в трех сетах – 2:6, 7:6, 6:2.

Циципас в последнем розыгрыше тай-брейка повредил правую ногу. Он упал и несколько минут не мог встать с корта. Потребовалось вмешательство врача: он осмотрел верхнюю часть голени и заднюю поверхность колена теннисиста.

Грек 10 раз подал навылет, француз – 8. Циципас допустил две двойные ошибки против 5 у Умбера. По реализованным брейк-пойнтам: у Циципаса – 5 из 7, у Умбера – 6 из 8.

Теннис Титул и 1/2 для Казахстана, провал Циципаса. Обзор теннисной недели 19/07/2021 В 07:00

Умбер в пятый раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Это четвертая победа такого уровня подряд. По ходу серии он дважды победил Циципаса, Андрея Рублева и Александра Зверева.

В четвертьфинале Умбер встретится с Кареном Хачановым.

ATP Гамбург Крайинович – пушка страшная! Сломал пополам ракетку Циципаса 16/07/2021 В 20:02