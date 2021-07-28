В теннисе на Олимпиаде-2020 в Токио пора решающих матчей. У мужчин в игре осталась восьмерка лучших, у женщин – топ-4. От России на медали по-прежнему претендуют Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Мужской разряд
Четвертьфиналы, 29 июля
Токио-2020
Циципас вылетел с Олимпиады. Он получил травму по ходу матча
Матч #1: Новак Джокович (Сербия, 1) – Кэй Нисикори (Япония)
Матч #2: Александр Зверев (Германия, 4) – Жереми Шарди (Франция)
Матч #3: Карен Хачанов (Россия, 12) – Юго Умбер (Франция, 14)
Матч #4: Пабло Каррено (Испания, 6) – Даниил Медведев (Россия, 2)
Полуфиналы, 30 июля
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Победитель матча #1 – победитель матча #2
Победитель матча #3 – победитель матча #4
Матч за 3-е место, 31 июля
Финал, 1 июля
Женский разряд
Полуфиналы, 29 июля
Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Елена Рыбакина (Казахстан, 15)
Элина Свитолина (Украина, 4) – Маркета Вондроушова (Чехия)
Матч за 3-е место, 31 июля
Финал, 31 июля
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