В теннисе на Олимпиаде-2020 в Токио пора решающих матчей. У мужчин в игре осталась восьмерка лучших, у женщин – топ-4. От России на медали по-прежнему претендуют Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Мужской разряд

Четвертьфиналы, 29 июля

Токио-2020 Циципас вылетел с Олимпиады. Он получил травму по ходу матча 3 ЧАСА НАЗАД

Матч #1: Новак Джокович (Сербия, 1) – Кэй Нисикори (Япония)

Матч #2: Александр Зверев (Германия, 4) – Жереми Шарди (Франция)

Матч #3: Карен Хачанов (Россия, 12) – Юго Умбер (Франция, 14)

Матч #4: Пабло Каррено (Испания, 6) – Даниил Медведев (Россия, 2)

Полуфиналы, 30 июля

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Победитель матча #1 – победитель матча #2

Победитель матча #3 – победитель матча #4

Матч за 3-е место, 31 июля

Финал, 1 июля

Женский разряд

Полуфиналы, 29 июля

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Елена Рыбакина (Казахстан, 15)

Элина Свитолина (Украина, 4) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Матч за 3-е место, 31 июля

Финал, 31 июля

Токио-2020 Павлюченкова с «баранкой» вылетела в 1/4 Олимпиады 4 ЧАСА НАЗАД