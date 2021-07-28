Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли во второй круг теннисного олимпийского турнира среди смешанных пар.

В стартовом матче они обыграли на супер тай-брейке хорватов Дарью Юрак и Ивана Додига. Итоговый счет – 5:7, 6:4, 11:9. Победа была оформлена только с пятого матчбола.

Хорваты переиграли российских соперников по эйсам – 7 против 5, но также вышли вперед по двойным ошибкам: 3 и 2 соответственно. Обе пары реализовали по 3 брейк-пойнта, но у Юрак и Додига было 9 возможностей, а у Рублева и Павлюченковой – 8.

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Во втором круге Анастасия и Андрей сыграют либо против японской, либо против казахстанской пары. Оба уже завершили выступления в личном турнире.

Елена Веснина и Аслан Карацев тоже пробились во второй круг, обыграв первых сеяных – Кристину Младенович и Николя Маю.

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