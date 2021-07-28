В парном теннисе у России получился неудачным только мужской разряд: в женском Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал, где встретятся с первыми сеяными Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, которых обыгрывали на пути к финалу Уимблдона. В миксте Веснина уже одолела первых сеяных в паре с Асланом Карацевым, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли первый совместный матч. Оба смешанных дуэта – в четвертьфинале.

Парный разряд (женщины)

Полуфиналы, 29 июля

Токио-2020 Павлюченкова и Рублев вышли во 2-й круг на супер тай-брейке 29 МИНУТ НАЗАД

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия, 1)

Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария)

Матч за 3-е место, 31 июля

Финал, 1 августа

Парный разряд (мужчины)

Полуфиналы, 29 июля

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) – Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США)

Маркус Дэниэлл/Майкл Винус (Австралия) – Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)

Матч за 3-е место, 30 июля

Финал, 30 июля

Смешанный разряд

Четвертьфиналы, 29 июля

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Ига Швёнтек/Лукаш Кубот (Польша)

Лаура Зигемунд/Кевин Кравиц (Германия)– Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)

Ена Шибахара/Бен Маклахлан (Япония) – Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия, 4)

Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) – Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция, 2)

Полуфиналы, 30 июля

Победитель матча #1 – победитель матча #2

Победитель матча #3 – победитель матча #4

Матч за 3-е место, 31 июля

Финал, 1 августа

Токио-2020 Павлюченкова с «баранкой» вылетела в 1/4 Олимпиады 32 МИНУТЫ НАЗАД