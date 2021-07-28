В парном теннисе у России получился неудачным только мужской разряд: в женском Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал, где встретятся с первыми сеяными Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, которых обыгрывали на пути к финалу Уимблдона. В миксте Веснина уже одолела первых сеяных в паре с Асланом Карацевым, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли первый совместный матч. Оба смешанных дуэта – в четвертьфинале.
Парный разряд (женщины)
Полуфиналы, 29 июля
Токио-2020
Павлюченкова и Рублев вышли во 2-й круг на супер тай-брейке
Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) – Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия, 1)
Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия) – Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария)
Матч за 3-е место, 31 июля
Финал, 1 августа
Парный разряд (мужчины)
Полуфиналы, 29 июля
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) – Остин Крайчек/Теннис Сандгрен (США)
Маркус Дэниэлл/Майкл Винус (Австралия) – Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)
Матч за 3-е место, 30 июля
Финал, 30 июля
Смешанный разряд
Четвертьфиналы, 29 июля
Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) – Ига Швёнтек/Лукаш Кубот (Польша)
Лаура Зигемунд/Кевин Кравиц (Германия)– Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)
Ена Шибахара/Бен Маклахлан (Япония) – Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия, 4)
Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) – Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция, 2)
Полуфиналы, 30 июля
Победитель матча #1 – победитель матча #2
Победитель матча #3 – победитель матча #4
Матч за 3-е место, 31 июля
Финал, 1 августа
Токио-2020
Павлюченкова с «баранкой» вылетела в 1/4 Олимпиады
Токио-2020
Полуфиналы Свитолиной и Рыбакиной, Медведев и Хачанов в 1/4. Сетки ОИ