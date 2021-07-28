Международная федерация тенниса сдвинула начало матчей на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте. Ранее игровой день открывался в 11:00 по местному времени (5:00 мск), теперь теннисисты будут стартовать позже – в 15:00 (9:00 мск).

«В интересах здоровья и благополучия игроков и после подробных консультаций ITF объявила об изменении расписания из-за повышения температуры и влажности, которые в настоящее время наблюдаются в Токио. Это было сделано после консультаций с МОК, оргкомитетом Токио-2020, телевещателем, а также с игроками олимпийского теннисного турнира, судьями, медицинскими экспертами и другими ключевыми заинтересованными сторонами.

Политика экстремальных погодных условий на олимпийских соревнованиях по теннису в Токио-2020, действующая на протяжении всего турнира, предусматривает изменения в игре после того, как температура достигает порога 30,1 градуса по Цельсию. При запросе теннисистов возможны 10-минутные перерывы», – гласит заявление ITF.

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Ранее на время начало матчей жаловался Новак Джокович. Первая ракетка мира был недоволен именно жаркой погодой, так как теннисистам приходилось играть в самый солнцепек.

«Я не понимаю, почему ITF не хочет сдвинуть матчи на более позднее время. Последний матч на центральном корте сегодня закончился еще до пяти вечера. Надеюсь, удастся достичь какого-то понимания с ITF. Все спортсмены мечтают об Олимпиаде, и не хочется, чтобы она закончилась через полтора часа после выхода на корт из-за того, что не можешь продолжать. Но у нас выбора особо нет.

В такую жару ты постоянно обезвожен, кажется, что у тебя на плечах грузы, потому что влажность очень высокая, воздух застаивается. Ногами работаешь медленнее. Конечно, мы не впервые играем на жаре, но пара игроков в раздевалке сказала мне, что это самые тяжелые условия, в которых они играли», – сказал Джокович после матча первого круга.

29 июля Джоковичу предстоит провести сразу два матча. Cначала он сыграет с Кэем Нисикори в четвертьфинале мужского одиночного турнира, а затем вместе с Ниной Стоянович встретится с парой Лаура Зигемунд/КевинКравиц.

Оба матча Джоковича пройдут на Центральном корте, между ними состоится игра Элины Свитолиной и Маркеты Вондроушовой.

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