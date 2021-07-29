Олимпийский комитет России направил обращение в Международный олимпийский комитет из-за провокационного вопроса чилийского журналиста Даниилу Медведеву, заявил пресс-атташе ОКР Константин Выборнов.
28 июля Медведев выиграл матч третьего круга в Токио у Фабио Фоньини из Италии. После игры в микст-зоне журналист из Чили в одном из вопросов назвал всех российских спортсменов читерами и поинтересовался, как он себя чувствует c этим клеймом. Даниил впервые в жизни отказался отвечать на вопрос со стороны прессы, пристыдил чилийца и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого журналиста на соревнования, по информации «Р-спорт».
- В 1/4 финала Олимпиады Даниил сыграет с шестым сеяным Пабло Карреньо Бустой из Испании.
- Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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