Вторая ракетка мира Даниил Медведев не сыграет в полуфинале летних Олимпийских игр-2020 в Токио – русский теннисист проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте в двух сетах – 6:2, 7:6(5).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Оба соперника по 4 раза подали навылет, Медведев допустил одну двойную ошибку – против безупречного соперника. Даниил реализовал единственный брейк-пойнт, а Пабло – 3 из 6.

Счет в личных встречах все же в пользу Даниила Медведева: 4-2.

За выход в финал мужского одиночного разряда теннисист из Испании поспорит с представителем России Кареном Хачановым, который до этого одолел Уго Умбера из Франции – 7:6 (4), 4:6, 6:3 .

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