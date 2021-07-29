Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили в полуфинале Олимпийских игр чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 10:6 на чемпионском тай-брейке. Веснина и Кудерметова поспорят за бронзу либо с бразильянками Лаурой Пигосси/Луизой Стефани, либо со швейцарками Белиндой Бенчич/Викторией Голубич.

Обе пары подали по пять эйсов, а больше двойных ошибок допустили Елена и Вера – 4 против 2 у чешских соперниц. Веснину и Кудерметову подвела реализация брейк-пойнтов: всего 1 из 6. У Крейчиковой и Синяковой – тоже 1, но из 2 возможных.

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Веснина – действующая олимпийская чемпионка в парном разряде, в Рио-де-Жанейро-2016 она победила в дуэте с Екатериной Макаровой.

В текущем сезоне Вероника и Елена играли в финале Уимблдона, где уступили Элис Мертенс и Сье Сувэй.

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