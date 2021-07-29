Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Он переиграл француза Уго Умбера в трех сетах.

Матч завершился со счетом 7:6(4), 4:6, 6:3. Хачанов 11 раз подал навылет, Умбер – 10. Карен был успешнее на подаче: он допустил только 3 двойных, а его соперник – 7. Игра была небогатой на релизованные брейк-пойнты, но Умбер реализовал единственную возможность в первом сете, а Хачанов упустил 10 из 11 и взял чужую подачу лишь раз в решающей партии.

В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча Даниил Медведев – Пабло Карреньо Буста.

В другой половине сетки за полуфинал спорят Новак Джокович и Кэй Нисикори, Александр Зверев и Жереми Шарди.

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