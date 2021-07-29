Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в полуфинал Олимпийских игр в смешанном разряде. Они обыграли японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке со счетом 7:5, 6:7(0), 10:8. Японцы были более точны на подаче (7 эйсов против 5) и не допустили ни одной двойной ошибки, в то время как Павлюченкова и Рублев сделали 4 дабл-фолта. Российская пара реализовала 2 брейк-пойнта из 4, японская – 1 из 4.

За выход в финал Павлюченкова и Рублев поспорят с победителями матча Эшли Барти/Джон Пирс – Мария Саккари/Стефанос Циципас.

В другой половине сетки играют Елена Веснина и Аслан Карацев.

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