Российский теннисист Даниил Медведев очень эмоционально отреагировал на проигрыш испанцу Пабло Карреньо Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.
«Это ****** [конец], никогда он так в жизни не играл!» – воскликнул Даниил во время тай-брейка второго сета, закрыв лицо руками.
Токио-2020
Медведев выбыл из борьбы за медали Олимпиады
- Медведев проиграл со счетом 6:2, 7:6(5) и закончил выступление на турнире.
- В полуфинале испанский теннисист сыграет с Кареном Хачановым.
ОКР подал обращение в МОК из-за конфликта Даниила Медведева с журналистом, назвавшим российских спортсменов читерами
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Медведев выгнал журналиста – тот назвал русских нечестными