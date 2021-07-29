Российский теннисист Даниил Медведев очень эмоционально отреагировал на проигрыш испанцу Пабло Карреньо Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио.

«Это ****** [конец], никогда он так в жизни не играл!» – воскликнул Даниил во время тай-брейка второго сета, закрыв лицо руками.

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Медведев проиграл со счетом 6:2, 7:6(5) и закончил выступление на турнире.

В полуфинале испанский теннисист сыграет с Кареном Хачановым.

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