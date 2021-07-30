Российский теннисист Карен Хачанов переиграл в полуфинале Олимпиады обидчика Даниила Медведева – испанца Пабло Карреньо Бусту.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Теперь русский разыграет золото с победителем пары Новак Джокович – Александр Зверев. Их встреча стартует сразу после первого полуфинала.

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Немонго статистики: Хачанов выполнил 10 эйсов против 3 у испанца. Карен дважды ошибся на подаче, а его соперник был безупречен. Российский теннисист реализовал 3 брейк-пойнта из 5, а Буста не превратил в успех единственную возможность.

Матч за золото состоится 1 августа.

Выход в финал – лучший результат Карена Хачанова в сезоне-2021 на крупных турнирах. На Уимблдоне двумя неделями ранее он также прошел далеко по сетке – в четвертьфинале в пяти сетах проиграл Денису Шаповалову – 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

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