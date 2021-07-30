Немец Александр Зверев пробился в финал Олимпиады в Токио. В 1/2 личного турнира 24-летний теннисист сенсационно обыграл первого номера мирового рейтинга – серба Новака Джоковича.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:1 в пользу Зверева. Новак реализовал всего 3 брейкпойнта из восьми и совершил 16 невынужденных ошибок – на 2 больше соперника. Зверев показал высокий процент первой подачи – 73%, а также подавал навылет чаще серба, 7 раз против четырех.

Теперь немец разыграет золото с Кареном Хачановым. Матч состоится 1 августа.

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Александр Зверев занимает пятое место в рейтинге ATP. Карен Хачанов – 25-е.

Джокович ни разу в карьере не выходил в финал Олимпиады.

В активе серба лишь одна олимпийская медаль – бронза Пекина-2008.

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