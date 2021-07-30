Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев – в финале Олимпийских игр в смешанном разряде. На пути к главному матчу они одолели в 1/2 финала австралицев Эшли Барти (первый номер рейтинга WTA) и Джона Пирса.
Матч завершился на чемпионском тай-брейке со счетом 5:7, 6:4, 13:11. Обе пары по восемь раз подали навылет, Павлюченкова и Рублев ошиблись на подаче 2 раза, Барти и Пирс – 1. И россияне, и австралийцы реализовали по 2 брейк-пойнта: из 3 и 7 соответственно.
- В финале Анастасия и Андрей могут сыграть с соотечественниками – Еленой Весниной и Асланом Карацевым.
- Веснина и Карацев проведут полуфинал против сербов Нины Стоянович и Новака Джоковича.
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